Treasures under the Christmas Tree … In unserem Weihnachtsgeschenk-Special präsentieren wir dir zehn ausgewählte Ideen, mit denen du Yogis, Hippies und allen, die schöne Dinge mögen, eine Freude machen kannst.

Rutschfest … und persönlich!

Die „my yogimat basic“ überrascht mit Wunschstickerei

Mit der my yogimat basic von Yogistar wird das Basis-Equipment für die Asana-Praxis zu einem ganz persönlichen Geschenk: Ein Name, ein Logo, ein Mantra oder ein Motto wird ganz nach deinen Vorgaben aufgestickt und macht die Matte zu einem Unikat, das individuell auf den Beschenkten abgestimmt ist. Durch deine eigene kreative Idee wird diese Yogamatte zu einer originellen Weihnachtsüberraschung.

www.yogistar.com

Atmen wie in den Hochalpen



Die Zirbenholz-Edition von Happy Soul sorgt für ein wohltuendes Raumklima

Die Zirbelkiefer, mit botanischem Namen Pinus cembra und zudem auch als Arve oder Arbe bekannt, ist eine mehr als 7000 Jahre alte Baumart, die in den Hochalpen und in den Höhenlagen der Karpaten beheimatet ist. In der Aromatherapie wird das ätherische Öl dieses robusten Nadelholzbaums sehr gelobt – so gilt es z.B. als wohltuend für die Atemwege, als antiseptisch und antibakteriell, als stärkend für die Psyche, wenn man sich mut- und energielos fühlt oder innere Klarheit sucht, aber auch als förderlich für einen erholsamen, tiefen Schlaf. Zudem ist wissenschaftlich belegt, dass Zirbenöl sich beruhigend auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt.

Im „Blume des Lebens“-Shop Happy Soul ist seit Kurzem eine Zirbenholz-Edition mit Dufthölzern und Diffusoren aus Pinus Cembra und dem zugehörigen ätherischen Öl sowie mit einem herrlichen Raumspray erhältlich, mit denen man unangenehme Raumgerüche neutralisieren und die würzige Frische der Zirbelkiefer in sein Zuhause (oder Yogastudio!) bringen kann. Gut zu wissen: Die Bäume werden nur in streng festgelegter Anzahl gefällt, damit der Bestand im Gleichgewicht bleibt.

www.happy-soul.de

Mehr als nur schön



Malas sind echte Schätze – optisch und darüber hinaus

Ob primär als Accessoire oder für die Verwendung in der Mantra-Praxis: Für viele Yoginis und Yogis ist ihre Mala ein gut behüteter Schatz, den sie mit besonderer Freude tragen. Mit einer persönlich ausgewählten Mala kannst du manch einem deiner Yogafreunde ein Geschenk machen, das nicht nur einen Platz am Handgelenk, sondern auch im Herzen findet. Eine große Auswahl an wunderschönen Malas hat Yogishop.com im Sortiment. Neben traditionellen Rudraksha-Malas findet man dort beispielsweise auch zahlreiche Edelstein-Malas wie etwa die abgebildete Jade-Mala Seed of Love von Link & Bikini.

www.yogishop.com

Incredibly nice …

Die „incredible organic teas“ von Pukka Herbs kommen in einer Schmuckdose daher

Teegenießer werden angesichts dieser Bio-Kollektion des renommierten Labels Pukka Herbs wilde Freudentänze um den Weihnachtsbaum aufführen. Fünf ausgewählte Kräutertees, darunter z.B. Turmeric Gold und Blackcurrant Beauty, bilden die Winter-Selektion, die in einer festlichen Dose präsentiert wird und sich dadurch besonders gut zum Verschenken eignet.

www.allbio.de

Meditieren wie auf Lotusblüten



Edel und bequem: die Meditationskissenkollektion aus dem Yogishop

Meditationskissen, die so einladend und behaglich aussehen, dass man sie nach dem Meditieren am liebsten mit aufs Sofa nehmen möchte: Die kuscheligen Kissen von Yogishop.com lassen dich wohlbehütet und bequem in die Meditation eintauchen, sind mit schmutzabweisendem Mikrofaserstoff überzogen (daher der Vergleich mit dem Lotus) und sehen einfach schön aus. Jetzt pünktlich zum Fest in neuen Farben erhältlich …

www.yogishop.com

Schmuck mit Botschaft

Symbolschmuck und Anhänger mit Sterntetraeder

Wer auf der Suche nach klassisch schönem Symbolschmuck ist, sollte im Webshop Happy Soul vorbeischauen: Die „Blume des Lebens“ beispielsweise ist im fein ausgewählten Sortiment des beliebten Accessoire-Shops als Ring, Ohrring oder als Kettenanhänger in verschiedenen Größen erhältlich, und auch die Anhänger Sahasrara und Sri Yantra sind absolute Blickfänge. Passende Schlangenketten kann man gleich mit dazu bestellen. Neben dem Symbolschmuck gibt es außerdem Sterntetraeder-Anhänger aus Bergkristall.

www.happy-soul.de

Im Paisley-Fieber

Originelle Sonderedition der yogimat pro „art collection – paisley“ von Yogistar

Die yogimat pro ist als ebenso rutschfeste wie umweltfreundliche Matte für gehobene Ansprüche vielen ein Begriff. Der Hersteller Yogistar hat das Modell in letzter Zeit in verschiedenen Sondereditionen aufgelegt, die zusammen die art collection bilden. Jüngstes Baby der edlen Kollektion: die Paisley-Matte, die ein All-Time-Favourite-Muster frisch interpretiert. Wir meinen: very fancy!

www.yogistar.com

It’s a Hippie Christmas …

Mit den Shirts und Accessoires von Hippie Love geht Flower Power auch im Winter

Ein Flair von Leichtigkeit und Savoir-Vivre und natürlich eine gehörige Portion Hippie-Charme umgibt die Kollektionen des Labels Hippie Love. Oft ist es ja mit dem Verschenken von Kleidung zugegebenermaßen „so eine Sache“, aber mit dem Namaste-Shirt zum Beispiel kann man unter dem Weihnachtsbaum einfach nichts falsch machen. Dazu noch das Buddha-Bracelet oder ein anderes schönes Accessoire aus der Kollektion – und perfekt ist das Geschenk für alle, die den Blumenkind-Spirit im Herzen tragen.

www.hippie-love.com

Nach den Sternen greifen



Die „Pieces für Peace“ von Anisch de la Cara sind eine Herzensfreude für schmuckliebende Fashionistas

Den Schmuck des in Spanien ansässigen Labels Anisch de la Cara kennen einige vielleicht schon aus unseren Trend-Tipps in der Print-Ausgabe. Da Designerin Anja Kaldek stets neue bezaubernde Kollektionen kreiert, lohnt es sich, immer mal wieder in ihrem Webshop vorbeizuschauen – ganz besonders natürlich, wenn man auf Geschenkesuche ist. Die Sternzeichenarmbänder aus Sari-Stoff mit passend zum jeweiligen Sonnenzeichen ausgewählten Edelsteinen sind zum Beispiel ein ausgesprochen schönes Präsent mit individuellem Touch.

www.anisch.com

Weihnachten riecht einfach lecker!

Das Geschenkset „Duftende Winterzeit“ von Primavera verströmt den köstlichen Duft von Bratäpfeln

Die Weihnachtszeit hat ihre charakteristischen Düfte, die uns sofort in diese gewisse Stimmung versetzen und den Zauber dieser Zeit zum Leben erwecken. Verlockend süß und wohlig anheimelnd ist z.B. der Geruch von Bratäpfeln, mit dem diese naturreine Duftmischung von Primavera jeden Raum erfüllt. Aufgeträufelt auf dekorative Holztannenbäumchen, weckt der Duft Kindheitserinnerungen und sorgt für Glücksgefühle.

www.ayurdeva.de